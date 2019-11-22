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Бизнес

Кристин Лагард: ставка - на инвестиции

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  Марфа Васильева 
Кристин Лагард: ставка - на инвестиции
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Сделать ставку на инновацию и инвестиции перед лицом стоящих на повестке дня климатических и экономических задач призвала в первой речи в качестве главы Европейского центробанка Кристин Лагард.

Сменившая Марио Драги на этом посту 1 ноября, Лагард выступила во Франкфурте перед представителями банковских кругов, где подчеркнула, что государства зоны евро должны продолжать усилия по стимулированию роста и инвестированию в продуктивный сектор экономики, если хотят остаться на плаву.

"Инвестиции - особенно важный ответ на сегодняшние вызовы, потому что представляют собой разом сегодняшний спрос и завтрашнее предложение, - заявила она в частности. - Конечно, инвестиции должны быть ориентированы на конкретные страны, но сегодня существует их глобальное обоснование, поскольку речь идет об общем будущем - более продуктивном, цифровым и, безусловно, более экологичным".

Ранее Лагард призвала Германию и Нидерланды использовать ситуацию с профицитом бюджета для инвестиций и стимулирования экономики.

До нее немецкие профсоюзы и бизнес-сообщество призвали правительство пересмотреть бюджетные приоритеты и значительно увеличить государственные инвестиции, чтобы крупнейшая экономика Европы подготовилась к будущему росту. Тем не менее канцлер Ангела Меркель и министр финансов Олаф Шольц от призыва отмахнулись.

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