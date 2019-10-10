Брюссельские фермеры. Приоритет "социалки"

Программа "Вкратце из Брюсселя":

В Брюсселе прошла Европейская неделя регионов и городов. На ней был поставлен вопрос: как сократить разрыв между богатыми и бедными, одновременно борясь с климатическими изменениями и внедряя передовые технологии? Один из ответов - новая система производства продуктов питания.

Проект "Брюссельские фермеры"

В Брюссельском районе Андерлехт проходит испытания новая модель коммунальной фермы. Жители бельгийской столицы могут арендовать там на три года земельный участок для выращивания экологически чистых овощей и фруктов, причем не только для собственного потребления.

Их не нужно будет завозить на городские рынки издалека. Еда в домах будет свежее.

“Мы продаем наши органические овощи дороже, чем те, что производятся промышленным методом, - говорит Николя Камю. - Зарабатывать на этом нелегко».

Многие из участников этого проекта под названием «Брюссельские фермеры” имеют или имели другую профессию.

Текстильный дизайнер Каролин Леконт выращивает цветы методом "биоинтенсивного микропроизводства". У неё тоже есть конкуренты.

«Не нужно покупать розы в феврале, потому что они поступают из Кении или других стран, где люди подвергаются эксплуатации, - говорит она. - Мы также отличаемся от экспортеров тем, что наши цветы растут без искусственного ускорения».

В этот проект вложено 7 млн евро, из которых 40% поступили из Европейского фонда регионального развития. Этими средствами пользуются шесть партнеров из государственного и общественного секторов, включая движение, которое поощряет любительское земледелие. Средний возраст труженникам сельского хозяйства в Бельгии неуклонно растёт.

«Это возможность для привлечения в нашу отрасль молодых фермеров. Вот во что Европа должна инвестировать, - говорит руководитель проекта Мартен Рольс. - Я предлагаю не свернуть агропромышленное производство, в переспределить земли в пользу разного рода ферм. Тогда мы на деле сможем достичь в Европе продовольственной устойчивости".

На что тратить?

Европейская неделя регионов и городов позволила провести дискуссиии с участием девяти тысячи человек. Они были приглашены в Брюссель из всех стран ЕС. Больше всех гости обсуждали использование союзных фондов и ресурсов.

Группа молодых политиков, избранных в различные орган власти, анализировала результаты опроса "Евробарометра". Эта социологическая службы выясняла инвестиционные приоритеты граждан ЕС.

Они предлагали расходовать общие деньги в первую очередь на общественные нужды - образование; здравоохранение, социальную инфраструктуру. На втором месте оказались охрана окружающей среды.

25-летняя итальянка-социалист из горсовета Флоренции предложила:

«Создание Европейской системы соцобеспечения — это единственная стратегия, чтобы заботиться о каждом гражданине по всему нашему Союзу, - сказала Лаура Спаравинья. - Социальная политика работает как портной, который сшивает различные части общества и создает общее благосостояние».