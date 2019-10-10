Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Брюссельское бюро

Брюссельские фермеры. Приоритет "социалки"

 Комментарии
 Isabel Marques da Silva 
Брюссельские фермеры. Приоритет "социалки"
Авторское право
REUTERS
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Программа "Вкратце из Брюсселя":

В Брюсселе прошла Европейская неделя регионов и городов. На ней был поставлен вопрос: как сократить разрыв между богатыми и бедными, одновременно борясь с климатическими изменениями и внедряя передовые технологии? Один из ответов - новая система производства продуктов питания.

Проект "Брюссельские фермеры"

В Брюссельском районе Андерлехт проходит испытания новая модель коммунальной фермы. Жители бельгийской столицы могут арендовать там на три года земельный участок для выращивания экологически чистых овощей и фруктов, причем не только для собственного потребления.

Их не нужно будет завозить на городские рынки издалека. Еда в домах будет свежее.

“Мы продаем наши органические овощи дороже, чем те, что производятся промышленным методом, - говорит Николя Камю. - Зарабатывать на этом нелегко».

Многие из участников этого проекта под названием «Брюссельские фермеры” имеют или имели другую профессию.

Текстильный дизайнер Каролин Леконт выращивает цветы методом "биоинтенсивного микропроизводства". У неё тоже есть конкуренты.

«Не нужно покупать розы в феврале, потому что они поступают из Кении или других стран, где люди подвергаются эксплуатации, - говорит она. - Мы также отличаемся от экспортеров тем, что наши цветы растут без искусственного ускорения».

В этот проект вложено 7 млн евро, из которых 40% поступили из Европейского фонда регионального развития. Этими средствами пользуются шесть партнеров из государственного и общественного секторов, включая движение, которое поощряет любительское земледелие. Средний возраст труженникам сельского хозяйства в Бельгии неуклонно растёт.

«Это возможность для привлечения в нашу отрасль молодых фермеров. Вот во что Европа должна инвестировать, - говорит руководитель проекта Мартен Рольс. - Я предлагаю не свернуть агропромышленное производство, в переспределить земли в пользу разного рода ферм. Тогда мы на деле сможем достичь в Европе продовольственной устойчивости".

На что тратить?

Европейская неделя регионов и городов позволила провести дискуссиии с участием девяти тысячи человек. Они были приглашены в Брюссель из всех стран ЕС. Больше всех гости обсуждали использование союзных фондов и ресурсов.

Группа молодых политиков, избранных в различные орган власти, анализировала результаты опроса "Евробарометра". Эта социологическая службы выясняла инвестиционные приоритеты граждан ЕС.

Они предлагали расходовать общие деньги в первую очередь на общественные нужды - образование; здравоохранение, социальную инфраструктуру. На втором месте оказались охрана окружающей среды.

25-летняя итальянка-социалист из горсовета Флоренции предложила:

«Создание Европейской системы соцобеспечения — это единственная стратегия, чтобы заботиться о каждом гражданине по всему нашему Союзу, - сказала Лаура Спаравинья. - Социальная политика работает как портной, который сшивает различные части общества и создает общее благосостояние».