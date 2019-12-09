Санкции WADA: Москва надеется на второй шанс в суде

Москва разочарована решением WADA о санкциях против российского спорта. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о «продолжении антироссийской истерии, которая приобрела хроническую форму». Он выразил надежду, что профильные структуры обжалуют решение WADA в Спортивном арбитражном суде. О необходимости апелляции говорит и глава Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта Василий Титов. Он заявил о попытке вбить клин между спортсменами и государством.

В свою очередь, в Российском антидопинговом агентстве отметили, что ожидали такого решения WADA. По мнению руководителя РУСАДА Юрия Ганусу, у разбирательства в спортивном арбитраже нет перспектив.

Замглавы думского комитета по спорту Вячеслав Фетисов в интервью Euronews отметил, что ожидал от WADA иного решения. Он рассматривает санкции как удар по честным спортсменам:

«Я надеялся, всё-таки, что те, кто не виновен сегодня, не будут наказаны. Я надеюсь, что апелляция сможет каким-то образом нивелировать… [Глава ОКР Станислав] Поздняков сказал недавно, что мы едем на Олимпиаду, что мы верим в этом. Какая-то странная история, трактовка хартии, ещё чего-то. Президент Олимпийского комитета заявляет, что всё хорошо, а на самом деле всё не очень — это тоже какая-то странная история. И министр [спорта Павел Колобков] нас уверял, что мы едем на Олимпиаду. Наверное, разные книги мы читаем».

Сами спортсмены тем временем оказались перед вопросом об участии в Олимпиаде под нейтральным флагом. Спортивные федерации заявляют, что продолжают подготовку к соревнованиям, несмотря на решение WADA. Дзюдоист Хасан Халмурзаев говорит, что окончательное решение будет приниматься «на уровне тренерского штаба, федерации дзюдо и Минспорта». Возможность выступления под олимпийским флагом рассматривает прыгун в воду, серебряный призёр игр 2012 г. Евгений Кузнецов. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на его тренера Валентину Решетняк. Прыгунья в высоту Мария Ласицкене в своём Инстаграме написала, что намерена в любом случае ехать в Токио «доказывать, что российские спортсмены живы, пусть даже и в нейтральном статусе». Она обвинила чиновников в неспособности реально, а не на словах, защитить отечественный спорт.