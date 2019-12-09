Исполком ВАДА отстранил Россию от участия в международных соревнованиях на 4 года

Россия обратится в спортивный арбитражный суд в Лозанне после решения Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Об этом журналистам в понедельник заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова. "100% [Россия будет обращаться в суд], потому что... надо бороться за спортсменов", - добавила она.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение лишить Россию на четыре года права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Страна также не сможет участвовать в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпиады и чемпионаты мира.

Также исполком ВАДА запретил российским госслужащим, руководству Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) посещать международные соревнования. "Предложенные рекомендации были приняты единогласно", - сказано в заявлении пресс-службы.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что решение ВАДА по российскому вопросу будет обязательным для его организации, но в то же время он подчеркнул, что санкции не должны затронуть чистых российских спортсменов.

Если МОК согласится с решением ВАДА, то российские спортсмены будут выступать на Играх 2020 и 2022 годов под нейтральным флагом. ТАСС сообщает, что решение ВАДА не будет распространяться на чемпионат Европы по футболу 2020 года. Также председатель комитета по соответствию ВАДА Джонатан Тейлор подчеркнул, что и в других видах спорта санкции не затронут чемпионаты Европы, кубки мира и прочие менее статусные международные старты, которые не подпадают под понятие "major event" (крупное спортивное соревнование).

Из-за допинг-скандала России выступила в усеченном составе на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. На Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане россияне выступали под олимпийским флагом в связи с отстранением ОКР за нарушения антидопинговых правил на Играх в Сочи. Тогда приглашения на участие в Олимпиаде от МОК не получили несколько десятков ведущих спортсменов.