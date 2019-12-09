Извержение вулкана в Новой Зеландии: есть погибшие и раненые

По меньшей мере пять человек погибли в результате извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии. Столб пепла взметнулся на нескольких сот метров

В тот момент, как сообщила новозеландский премьер Ардер, недалеко от вулкана находились несколько десятков человек, главным образом, туристы.

Джасинда Ардер также добавила, что есть и пропавшие без вести. Их поиски продолжаются.

Часть экскурсантов полиция эвакуировала в безопасное место.

По сообщениям экстренных служб, среди них есть раненые, правда, пока характер травм пока не уточняется.

Медицинские учреждения сообщают о 20 туристах, которым потребовалась врачебная помощь.