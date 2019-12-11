Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Новая Зеландия

Уайт-Айленд: риск слишком велик

 Комментарии
  Павел Барсуков 
Уайт-Айленд: риск слишком велик
Авторское право
AUCKLAND RESCUE HELICOPTER TRUST /via REUTERS
Размер текста Aa Aa

Спасательный службы Новой Зеландии до сих пор не могут начать операцию по поиску пропавших без вести в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд. Об этом заявляют представители местной гражданской обороны. Учитывая, что вероятности найти выживших уже практически нет, решено не рисковать жизнями спасателей понапрасну.

Reuters

Сара Стюарт Блэк, директор службы ГО:

"Эта трагедия уже унесла множество жизней, стала причиной ужасных травм и большого горя. К проведению подобных операций всегда следует подходить взвешенно и осторожно, поскольку они несут в себе угрозу для жизни. Наука говорит нам, что пока риск слишком велик".

Предполагается, что на острове могут оставаться тела восьми человек. Вулканическая активность по-прежнему велика: гора извергает грязевые потоки и раскалённый пар, учёные предупреждают о возможности повторных крупных извержений.

Трагедия в понедельник унесла жизни шести человек. 30 пострадавших остаются в больницах, при этом 25 из них в критическом состоянии с обширными ожогами.

Reuters

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.