Власти Новой Зеландии планирует эвакуацию тел туристов c Уайт-Айленда

Власти Новой Зеландии планируют в пятницу начать эвакуацию тел туристов, погибших при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд. Однако сейсмологи не исключают, что в ближайшее время там произойдет еще одно извержение.

"По нашим оценкам, вероятность нового извержения в предстоящие сутки возросла до 60%. Наблюдается устойчивая тенденция к увеличению подземных толчков", - заявил представитель сейсмической службы Новой Зеландии.

По оценкам спасателей, на острове могут оставаться еще 8 тел. Если эти цифры подтвердятся, то общее число погибших на Уайт-Айленде возрастет до 16 человек. Речь идет, главным образом, об иностранных туристах, которые посещали остров, чтобы посмотреть на вулкан.

Глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерен выразила соболезнования семьям и близким погибших людей. Она заверила, что будут предприняты все меры для поиска тел на Уайт-Айленде.

Вместе с тем, что больницах в настоящее время находятся еще два десятка пострадавших с серьезными ожогами. Новая Зеландия даже обратилась к другим странам с просьбой предоставить донорскую кожу.

Уайт-Айленд - единственный активный вулканический остров Новой Зеландии. До этого последнее извержение там было зафиксировано в 2012 году.