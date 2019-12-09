Меланшон получил условный срок

Лидер "Непокорной Франции" Жан-Люк Меланшон приговорен в понедельник к трем месяцам условно - за неповиновение и провокационные действия во время полицейского обыска в штаб-квартире его партии в октябре 2018 года. Ему также придется выплатить государству штраф в размере восьми тысяч евро. Собирается ли политик подавать апелляцию на решение суда Бобиньи, пока не известно. Однако Меланшон продолжает называть дело политическим.

Обыск проходил в рамках двух разных расследований: одно касалось проверки финансирования кампании 2017 года, другое - условий найма помощников депутатов Европарламента.

Три месяца условно я бы получил и украв велосипед. Это нелепо, власти запутали сами себя. Правосудие и полиция были использованы политиками в деле так, что все участники происходящего выглядят просто смешно.

В деле имеется видеозапись, на которой Меланшон, возмущенный обыском в штаб-квартире его партии, активно противостоит действиям правоохранителей. Однако политик не считает свои действия противоправными, говоря, что просто хотел попасть в помещение, занятое полицией, и называет судебный процесс цирковым представлением.