Друзья познаются в тюрьме: Меланшон навестил да Силву

Жан-Люк Меланшон, лидер партии "Непокоренная Франция", посетил находящегося в тюрьме бывшего президента Бразилии. Лула да Силва - первый экс-глава республики, оказавшийся за решеткой по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег. Меланшон стал первым французским политиком, навестившим да Силву, с которым его связывают давние личные отношения. Ранее Меланшон, совершающий тур по Латинской Америке, встретился с политиками левого толка в Мексике, Уругвае и Аргентине. Но визит к да Силве его, похоже, особенно вдохновил:

Жан-Люк Меланшон, лидер партии "Непокоренная Франция": "Я совсем не нашел его деморализованным. В какой-то момент он призвал нас всех, меня, адвокатов, всех, к борьбе, к сопротивлению... Так что Лула, совершенно не выглядит сломленным человеком. Никто не верит в то, что Лула мог быть замешан в коррупции. Никто. Все знают, что если он и оказался в тюрьме, то совершенно по другой причине. И причина эта, очевидно политическая, что позволило месье Жаиру Болсонару быть избранным, поскольку Луле не дали участвовать в президентских выборах".

Примечательно, что Сам Меланшон, экс-кандидат в президенты Франции, в сентябре как ожидается, предстанет перед судом по обвинению в неповиновении властям и запугивании должностных лиц. Расследование было начато в прошлом году, когда во время обысков в штаб-квартире его партии Меланшон толкнул прокурора.