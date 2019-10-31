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Япония

Знаменитый замок Сюрю на Окинаве почти полностью уничтожен огнем

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  Елена Караева 
Знаменитый замок Сюрю на Окинаве почти полностью уничтожен огнем
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Пожар знаменитого замка Сюри, находящегося на японской Окинаве, тушили более 12 часов.

Очаг возгорания возник поздно вечером по местному времени в среду. Сюри и еще семь построек, входящих в архитектурный ансамбль, уничтожены практически полностью.

По словам пожарного, его коллега, приехавший на вызов одним из первых, "сказал, что возгорание началось в левом крыле главного здания".

Постройкам Сюри более 500 лет, они входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Правительство Японии несколько часов назад сделало специальное заявление. Его огласил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга: "Мы сделаем все от нас зависящее для восстановления замка Сюри".

Точный масштаб нанесенного огнем ущерба еще предстоит установить.

Архитектурный ансамбль Сюри на протяжении нескольких веков был резиденцией правителей монархии Рюкю.

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