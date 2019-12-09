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Испания

На юге Испании падают запасы пресной воды

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  Сергей Щербаков 
На юге Испании падают запасы пресной воды
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Глобальное потепление грозит обернуться не только повышением уровня мирового океана, но также снижением запасов пресной воды на суше. Ученые бьют тревогу: на побережье Испании все больше водоносных горизонтов, так называемых аквиферов, становятся непригодными для использования человеком из-за проникающей в них морской воды.

На юге Испании, в Альмерии, местные фермеры всегда использовали воду из подземных источников, аквиферов. Однако в последние годы они заметили, что пресная когда-то вода становится все более и более соленой и непригодной для сельскохозяйственной деятельности.

По словам экспертов, загрязнение водоносных горизонтов представляет реальную угрозу для сельского хозяйства. Ведь Испания является одним из крупнейших в Европе экспортеров фруктов и овощей, которые выращиваются в теплицах круглый год, в том числе в зимние месяцы. Без этой продукции на европейских рынках возникнет серьезный дефицит.

Первые признаки ухудшения ситуации с пресной водой были выявлены еще 12 лет назад. За это время соленая морская вода проникла в более, чем половину аквиферов на побережье Испании. Вот, что говорит гидролог Хуан де Диос: "Пресной воды становится все меньше - это факт. С одной стороны из-за глобального потепления осадки выпадают реже. С другой - повышается уровень моря".

Для решения проблемы и снижения солености воды фермеры вынужден искать новые источники. В частности, очищенные сточные воды. Однако это решение дорогостоящее и лишь временное. Главный вопрос: как восполнить запасы подземных водоносных горизонтов?

По прогнозам ученых, в предстоящие 80 лет уровень моря может повыситься на метр. По их словам, человечество стремительно приближается к точке невозврата, после которой обратить изменения климата на планете будет уже невозможно.

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