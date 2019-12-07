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Испания

Грета Тунберг приняла участие в "Марше за климат" в Мадриде

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  Мария Горковская 
Грета Тунберг приняла участие в "Марше за климат" в Мадриде
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"Без планеты нет будущего: вместе с ней умрем и мы". Скандировали почти полумиллиона участников "Марша за климат" в Мадриде. Проходящую в испанской столице Конференцию ООН COP25 они назвали "фарсом" и вынесли приговор современным политикам: "Виновны!" - в бездействии на фоне надвигающейся экологической катастрофы. В первых рядах протестующих - юная Грета Тунберг.

"Мировые лидеры нас предали, - заявила она. - Но мы не намерены с этим мириться, не позволим им так с нами поступать и дальше. С нас хватит! Грядут перемены, нравится вам это или нет."

Демонстранты, среди которых знаменитый актер Хавьер Бардем и представители коренных народов из разных стран, потребовали от международного сообщества принятия "реальных и амбициозных мер". В частности, добиться сокращения выбросов парниковых газов на 80% к 2030 году.

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