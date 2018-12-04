Как семилетний мальчик заработал 22 млн долларов на YouTube

Райан — необычный семилетний ребенок. За этот год он заработал 22 миллиона долларов и стал самой высокооплачиваемой звездой YouTube по версии Forbes. У его канала Ryan ToysReview, на котором он тестирует разные игрушки, более 17 миллионов подписчиков.
На вопрос NBC, в чем секрет популярности его видео, Райан отвечает: "Потому что я умею развлекать и я смешной".
В рейтинге самых богатых блогеров видеосервиса, мальчик на 500 тысяч долларов обогнал YouTube звезду и актера Джейка Пола. Кроме них в первую пятерку вошли спортивный канал Dude Perfect (20 миллионов долларов), каналы геймера Дэниэла Миддлтона (18,5 миллиона долларов) и визажиста Джефри Стара (18 миллионов долларов).
В своих оценках Forbes учитывал доходы блогеров до налогообложения и вычета различных сборов на агентов, менеджеров и адвокатов.
Несмотря на то, что видеоролики Райана ежедневно смотрят миллионы людей, от рекламы на видеохостинге он получил не более одного миллиона долларов, считает журнал. Остальное мальчик заработал, публикуя спонсорские материалы. Он также выпустил коллекцию игрушек, которая продается через крупного американского ритейлера Walmart.
Когда у мальчика спросили, что он собирается делать, когда вырастет, он ответил: "Я хочу быть разработчиком видеоигр".