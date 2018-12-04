Как семилетний мальчик заработал 22 млн долларов на YouTube

На вопрос NBC, в чем секрет популярности его видео, Райан отвечает: "Потому что я умею развлекать и я смешной".

В рейтинге самых богатых блогеров видеосервиса, мальчик на 500 тысяч долларов обогнал YouTube звезду и актера Джейка Пола. Кроме них в первую пятерку вошли спортивный канал Dude Perfect (20 миллионов долларов), каналы геймера Дэниэла Миддлтона (18,5 миллиона долларов) и визажиста Джефри Стара (18 миллионов долларов).

В своих оценках Forbes учитывал доходы блогеров до налогообложения и вычета различных сборов на агентов, менеджеров и адвокатов.