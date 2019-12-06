В Москве задержан директор ФБК Иван Жданов

В Москве задержан директор ФБК ("Фонд борьбы с коррупцией") оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов. О своем задержании политик сообщил сам в своем Twitter.

По словам Навального, его задержали у офиса Фонда. Причины задержания не уточняются.

В конце августа на Жданова завели уголовное дело о злостном неисполнении решения суда (часть 2 статьи 315 УК). Речь шла об отказе удалить из интернета фильм "Он вам не Димон". В нем Алексей Навальный рассказал о схеме, по которой премьер-министр РФ Дмитрий Медведев стал владельцем элитной недвижимости, земельных участков, яхт, агрокомплексов и виноделен в России и за границей.

В расследовании говорилось о даче бизнесменом Алишером Усмановым премьер-министру взятки через подставной фонд в виде участка и дома на Рублевке стоимостью 5 млрд рублей. Усманов подал к ФБК и Навальному о защите чести и достоинства и выиграл его. Суд обязал ответчиков удалить фрагменты фильмов-расследований, но не все видеоролики.

Ранее ФБК опубликовал расследование, согласно которому ведущая телеканала "Россия 1" Наиля Аскер-заде, предположительно, пользуется 62-метровой яхтой и самолетом Bombardier Global 6000 общей стоимостью 8 млрд рублей. Причем лайнер приобрел или арендует глава ВТБ Андрей Костин.

В новых материалах расследования сказано, что супруга премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Светлана также пользуется самолетом, записанным на офшор ВТБ.