ФБК Навального включили в список "иностранных агентов"

Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, внесли в список иностранных агентов. Российский Минюст сообщил, что решение было принято после того, как контроль за деятельностью организации выявил наличие соответствующих признаков.

Глава ФБК Иван Жданов заявил, что фонд не получает иностранного финансирования и планирует обжаловать решение Минюста. "Фонд спонсируется исключительно гражданами России, вами", - написал он на своей странице Facebook, добавив, что пока не получил никаких официальных уведомлений.

Фонд борьбы с коррупцией, его сотрудники никогда не получали иностранного финансирования. Фонд спонсируется... Publiée par Иван Жданов sur Mercredi 9 octobre 2019

Сторонница Навального Любовь Соболь назвала решение ведомства "очередной попыткой запугать, очернить и надавить".

На этой неделе Главное управление МВД по Москве подало иски против Навального и его сторонников на выплату 18 миллионов рублей за работу Росгвардии во время несогласованных митингов 27 июля и 3 августа. Ранее суд взыскал с оппозиционеров почти 3,5 миллиона по требованию ГБУ "Автомобильные дороги". Еще более 240 тысяч выиграла компания "Анкор", которая владеет рестораном "Армения" на Тверской улице. Помимо этого, суд потребовал выплатить 53 тысячи рублей Московскому метрополитену и 1,2 миллионов рублей Министерству транспорта.