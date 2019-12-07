Австралия: огонь берёт города

Огненный смерч уничтожил ряд строений и угодий в Бандамбе, пригороде Ипсвича в австралийском штате Квинсленд.

По данным медицинских служб, жертв удалось избежать. Власти заблаговременно эвакуировали население, объявив там чрезвычайную ситуацию.

Лесные пожары продолжают бушевать на восточном побережье Австралии более 1,5 месяцев. За это время огнем уничтожено около 700 жилых домов и около полутора тысяч административных построек, сообщается о 4 погибших.

Были уничтожены более 2 млн га леса, включая национальные парки и места обитания коал.

На данный момент в штате Новый Южный Уэльс зафиксировано более ста очагов возгорания, больше половины пожарным не удается взять под контроль.

Бороться со стихией мешают тяжелые погодные условия: столбики термометров в регионе поднимаются до 41 градуса Цельсия, наблюдается сильный ветер и синоптики не обещают осадков в ближайшее время.

На тушении лесных пожаров мобилизованы около 2 тысяч человек, задействованы сотни единиц спецтехники. При тушении пожара в пригороде Ньюкасла потерпел крушение пожарный вертолет.

Огонь стремительно приближается к Сиднею. Пригородные районы заволокло дымом, что вызвало всплеск респираторных заболеваний и отмену занятий спортом на открытом воздухе.