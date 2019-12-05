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Швеция

Грета Тунберг получила премию "За правильный образ жизни"

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  Вероника Доваль 
Грета Тунберг получила премию "За правильный образ жизни"
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Премию "За правильный образ жизни", которую еще называют альтернативной Нобелевской премии, в этом году получила известная экоактивистка Грета Тунберг. Награду, учрежденную в 1980-м году в Швеции, присуждают за достижения в области окружающей среды и прав человека "за работу над практическими и образцово-показательными решениями наиболее острых проблем современности". Грета не смогла присутствовать на церемонии, но в своем видеообращении из Лиссабона, поблагодарила всех за удостоенную честь.

Помимо Греты Тунберг лауреатами этого года также стали юрист, адвокат по защите прав женщин в Китае Го Цзяньмэй, лидер движения коренного населения Бразилии Дави Копенава и активистка, выступающая за независимость Западной Сахары, Аминату Хайдар, которую еще называют "сахарской Ганди".

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