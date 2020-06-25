Главная достопримечательность Парижа снова доступна

Около пятидесяти счастливчиков присутствовали в четверг утром при открытии Эйфелевой башни. Самая посещаемая достопримечательность не только в Париже, но и в мире, оставалась недоступной в течение трёх месяцев, и генеральный директор Патрик Бранку Руиво не скрывал удовольствия, поднимаясь по металлическим ступенькам и осматривая Париж с трехсотметровой высоты: "Нам пришлось закрыть ее за 3 часа, а потом работать 3 месяца над тем, чтобы открыться с соблюдением мер безопасности, организацией соответствующим образом потока туристов. Эпидемия Covid-19 всё изменила кардинальным образом".

В этот четверг были открыты лишь два первых этажа. Чтобы добраться до них, посетели должны преодолеть 700 ступенек. Отныне все гости Эйфелевой башни от 11 лет будут носить маски. Лифт заработает 1 июля, а крайняя площадка на высоте в 324 метра 15 июля.

Строгие меры не отвратили самых горячих поклонников "железной башни": 700 билетов на четверг разлетелись как горячие пирожки.