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Австралия обиделась на регбиста

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  Мария Горковская 
Австралия обиделась на регбиста
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Австралия шокирована словами Исраэля Фолау. Знаменитый регбист заявил, что обрушившиеся на континент лесные пожары не что иное, как кара божья за легализацию абортов и однополых браков в стране.

Жители Нового Южного Уэльса, где в результате стихии был даже введен режим чрезвычайного положения, назвали его высказывания оскорбительными. Такого же мнения придерживается премьер-министр.

Эти слова полны ужасающего равнодушия. Они чудовищны. Он свободный гражданин и в праве говорить все, что угодно. Но это не значит, что он не должен задумываться над тем, какую боль его слова причинят людям, потерявшим свои дома в огне, а также христианам по всей Австралии, которые совершенно не разделяют его точку зрения и молятся сегодня за тех, кто страдает.
Скотт Моррисон
премьер-министр Австралии

Исраэль Фолау не в первый раз оказывается в центре подобногоскандалаа. В мае он был исключен из сборной Австралии, после того, как заявил в своем Instagram, что все "пьяницы, гомосексуалы, изменники, лгуны и атеисты" попадут в ад. В сентябре он сообщил, что планирует вернуться в Национальную регбийную лигу в качестве игрока сборной Тонга. Его родители - выходцы из королевства.

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