Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Румыния

Провальные автотрассы Румынии

 Комментарии
  Марфа Васильева 
Провальные автотрассы Румынии
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Бездорожье становится румынской национальной особенностью, убеждены автомобилисты, требующие от властей идти в ногу со временем.

Сегодня эта страна, ставшая членом Евросоюза в 2007 году, возглавляет список государств с наименее развитой дорожной инфраструктурой. По данным ассоциаций автомобилистов, через 30 лет после падения режима Чаушеску в стране построили всего 700 километров автотрасс.

"Румыния занимает первое место среди стран ЕС по числу аварий со смертельным исходом, - говорит Александр Штефан, основатель ассоциации "Румыния без выбоин". -Наша страна также удерживает антирекорд по количеству автомагистралей".

Такие провинции как Мунтения и Западная Молдавия вовсе не имеют автомагистралей. Треть румынских дорог до сих пор покрыты гравием.

"Я приехал сегодня из Венгрии, - рассказывает этот водитель. - Все было хорошо, пока я не пересек границу в районе города Дева в Трансильвании: здесь дорога закончилась"...

Ассоциации автомобилистов регулярно устраивают акции протеста, в том числе в парламенте страны, требуя государственного плана по строительству европейских дорог. С ними - на словах - согласен премьер-министр Людовик Орбан: "Строительство автотрасс - один из наших приоритетов", - заявил он на днях.

На деле ситуация иная: из-за нехватки дорог по имеющимся передвигается транспорта в 2 раза больше, нежели их пропуская способность. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, еще одна ассоциация уставших от бездорожья автомобилистов под руководством предпринимателя Стефана Мандачи начала общенациональную кампанию, заложив символически первый километр столь нужных стране дорог.

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.