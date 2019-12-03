Стихия во Франции: число жертв растет

По меньшей мере 12 человек погибли во Франции в результате наводнений, которые не прекращаются вот уже 10 дней. Затронуты юго-восточные департаменты страны, в том числе и знаменитая Ривьера.

За неделю на Лазурном берегу и в окрестностях выпали многомесячные нормы осадков, пострадали знаменитые курортные города, в том числе и Канны и расположенный рядом Мандельё.

Причина ливней - так называемый Средиземноморский циклон, когда огромная воздушная масса с пониженным давлением в центре поднимается от моря к суше, встречая на своем пути гористую местность. Имеющиеся резервуары воды и почва уже не в состоянии впитать влагу, а реки, поскольку ветер с моря не дает возможность быстрого сброса воды, тут же выходят из берегов.

Жители Лазурного берега начинают уборку - и в домах, и на улицах, они делятся переживаниями.

- Уровень воды вырос так быстро, что мы едва успели выйти на балкон.

- Конечно, мы очень встревожены, это второй раз за неделю происходит, конечно, все это очень опасно.

Среди погибших есть и спасатели, отправившиеся на помощь в отдаленную деревню, а также владелец школы верховой езды, утонувший, когда пытался отогнать лошадей в безопасное место.