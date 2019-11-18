Новые мощные наводнения в Италии

Мощный циклон в Италии вызвал подъем уровни реки Арно, на которой расположены Флоренция и Пиза. В Пизе набережную Арно укрепляют мешками с песком

Мэр города обратился к жителям с просьбой оставаться дома и не покидать жилищ без особой на то необходимости, он также распорядился закрыть мосты через Арно.

"Высокая вода" угрожает и Флоренции, уровень Арно в районе, где расположена знаменитая галерея Уффици, повысился до рекордного за последние 20 лет - об этом сообщает "Ассошиэйтед Пресс".

В качестве меры предосторожности закрыты некоторые достопримечательности, в частности, сады Боболи - знаменитый парк итальянского Ренессанса.

Схожая ситуация наблюдается и в других областях Италии. В Модене и в Болонье сотни людей эвакуированы, местное железнодорожное сообщение прервано. По последним данным, свыше 10 тысяч человек провели эту ночь без электричества.

В Венеции для посетителей по-прежнему закрыта площадь Сан-Марко. Закрыт и доступ и в собор Святого Марка. Окна в крипте собора заложили мешками с песком, чтобы избежать нового затопления.

Вода поднялась выше полутора метров.

Власти оценивают ущерб от стихии в десятки миллионов евро.