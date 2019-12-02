Франция вспоминает жертв прорыва плотины

Во французском городе Фрежюс 2 декабря вспоминают погибших в результате прорыва плотины Мальпассе 60 лет назад.

Катастрофа унесла жизни 423 человек, среди них 135 детей. Плотина была разрушена полностью. Сегодня о ней напоминает лишь небольшой блок на одном берегу и еще один на другом, смещенный на 2 метра от исходного положения.

О строительстве плотины говорили еще с середины XIX века, но из-за дороговизны проекта строительство началось лишь в 1952 году. Оно несколько раз саботировалось рабочими, не довольными зарплатой. В конечном итоге руководителям проекта пришлось серьёзно сэкономить на качестве бетона.

"Вот как выглядели улицы нашего города... Это улица Вердена, а это наш вокзал, - рассказывает очевидец тех событий Ивон Альман. - Видите, как высоко поднялась вода? Увиденное так сильно напоминало ночной кошмар, что я даже ущипнул себя за руку, но не проснулся.... Это просто невозможно было себе представить"...

"Мир разделился на "до" и "после" катастрофы, - добавляет еще одна свидетельница Анни Берген. - По нашей жизни это проходит как настоящий рубеж. Я потеряла тогда почти всю семью"...

19 ноября 1959 года начался сезон дождей. 2 декабря вода находилась в 28 сантиметрах от края плотины. Работники сооружения забили тревогу и запрашивали у начальства разрешения на сброс воды, но им ответили отказом: в 200 метрах от плотины только заложили бетонные основы для моста строящейся автотрассы. К 18 часам разрешение наконец-то пришло, но было уже поздно. В 21 час 13 минут произошло обрушение плотины, волна 40 метров в высоту со скоростью более 70 километров в час за двадцать минут добралась до Фрежюса, полностью затопив западную часть города.