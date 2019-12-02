Тачанки на собачьем ходу: минобороны России публикует кадры учений собаководов отдельной арктической мотострелковой бригады. Собственный питомник при части был создан в середине ноября, и теперь военнослужащие начинают полномасштабные занятия.

Министерство обороны РФ

Хаски по призванию вовсе не миловидный домашний питомец, а выносливая, сильная северная собака. Обращению с ними солдат обучают опытные каюры.

В последние годы Москва реализует масштабный проект по усилению военного присутствия в Арктике, как восстанавливая брошенные базы советских времён, так и возводя новые.

Министерство обороны РФ

Бригада отвечает за охрану огромных заполярных территорий России. Собачьи упряжки считают прекрасно подходящим для этого средством: лёгким, мобильным, приспособленным для патрулирования и поисково-спасательных операций даже в самых тяжёлых условиях и, конечно же, экологичным.