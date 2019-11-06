Арктика: прогулка по тонкому льду

Обычно в сентябре арктический ледяной покров достигает минимального размера. Однако, согласно данным службы мониторинга изменения климата в рамках программы «Коперник» (C3S), в позапрошлом месяце были зафиксированы новые рекордно низкие значения. Площадь арктического ледяного покрова уменьшилась на 36% по сравнению со средним значением в сентябре за период с 1981 по 2010 год.

Ранее минимальная площадь морского льда была зарегистрирована в 2007 и 2012 годах, при этом в период с 1979 по 2015 год она уменьшалась в среднем со скоростью 13,4% за десятилетие (источник: Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК)). В то же самое время последние данные программы «Коперник» свидетельствуют о том, что даже в конце зимы протяженность ледяного покрова была ниже среднего.

Арктика нагревается в два раза быстрее, чем остальная часть планеты, что приводит к таянию и истончению ледяного покрова. Согласно недавнему докладу МГЭИК, сегодня его протяженность в «каждом регионе, каждом месяце и в каждое время года» меньше, чем в 80-е — 90-е годы, а в сентябре наблюдалось рекордное сокращение его площади, по крайней мере, за последние 1000 лет. В докладе подчеркивается, что увеличилась и продолжительность сезона таяния арктических льдов: лед начинает таять раньше, а вода замерзает позже. «Зимой ледяной покров будет держаться еще долго, но, если в кратчайшие сроки мы не предпримем никаких действий, летом он может почти исчезнуть уже через несколько десятилетий», ― утверждает д-р Марк Серрезе, директор Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC).

В 2018 г. эксперты программы «Коперник» впервые за четыре десятилетия наблюдений зафиксировали неожиданное разрушение льда к северу от Гренландии и появление открытой воды у северного побережья острова под действием теплого воздуха, пришедшего в Арктику. Точное прогнозирование и мониторинг состояния арктического ледяного покрова играют ключевую роль в понимании природы изменения климата. Служба C3S смогла повысить точность своих прогнозов благодаря системам моделирования на основе анализа информации о состоянии океанов, морей и ледового покрова, поступающей в режиме реального времени, и ее сравнения с историческими данными начиная с 1979 г. Ежедневные данные о концентрации морского льда, его протяженности, типе и толщине имеют важное значение для ученых, изучающих взаимодействие океана и атмосферы и влияние морского льда на морские экосистемы и судоходство.

Белая поверхность лучше отражают солнечные лучи. Летом морской лед отражает около половины солнечного излучения, а открытые воды ― только 10%. Таким образом, чем меньше площадь ледяного покрова, тем больше уровень поглощаемой солнечной радиации. По утверждению экспертов программы «Коперник», отражающая способность морского льда или альбедо является одним из факторов, влияющих на так называемую «арктическую амплификацию». «Это своего рода обратная связь ― потепление приводит к потере ледяного покрова, а она, в свою очередь, приводит к еще большему потеплению, ― говорит Марк Серрезе. ― Фактически Арктика является холодильником, который помогает охлаждать планету, но этот эффект постепенно уменьшается. Потеря ледяного покрова только ускорит глобальное потепление».

Таяние морского льда может привести к высвобождению из вечномерзлого арктического грунта континентального шельфа такого опасного парникового газа, как метан. Ранее морской лед покрывал арктические прибрежные зоны даже летом, не давая температуре повышаться выше нуля, объясняет профессор кафедры физики океана Кембриджского университета Питер Уэдхемс. Однако в последнее десятилетие по мере таяния ледников и повышения температуры воды происходит оттаивание вечномерзлого грунта, и залегающий в нем метан может попасть в атмосферу. По словам Питера Уэдхемса, высвобождение даже 8% газа, около 50 Гт, приведет к повышению глобальной температуры на 0,6 °C. «Человечество оказалось перед очень серьезной угрозой».

Истончение морского льда приводит и к увеличению количества света, проникающего в толщу воды, что влияет на биологические процессы морской флоры и фауны, в том числе фитопланктона и рыбы. «Мы уверены, что таяние льдов приведет к изменению характера взаимосвязи между всеми звеньями пищевой цепи, ― подчеркивает д-р Барбара Нихофф, заместитель руководителя отдела полярной биологической океанографии Института им. Альфреда Вегенера, ― от самых крупных хищников и их добычи до первичных (фитопланктон) и вторичных продуцентов (зоопланктон)».

Кроме того, морской лед удерживает и переносит крошечные частицы пластика, концентрация которых часто намного выше, чем в морской воде. По словам Челси Рочман, доцента кафедры биологии университета Торонто, таяние ледников может ускорить процесс попадания пластика в океан. Недавнее исследование образцов льда из пяти регионов Северного Ледовитого океана показало наличие в них до 12 000 частиц микропластика на литр льда. Поскольку морские течения переносят потоки воды из северной части Атлантического океана и европейских морей в Северный Ледовитый океан, то с каждым годом количество пластиковых отходов, скапливающихся в регионе, будет только расти, считает д-р Джейсон Холт, руководитель подразделения моделирования морских систем Национального океанографического центра.

С исчезновением ледяного покрова в летний период к середине века открываются перспективы использования новых, более коротких судоходных маршрутов из Европы в Азию, а также возможности для освоения природных ресурсов арктического шельфа. Однако ученые предупреждают, что таяние льда может дестабилизировать хрупкие арктические экосистемы и привести к погодным аномалиям на всех континентах.

Суда, следующие из Европы в Восточную Азию по морям Северного Ледовитого океана, могут сократить время в пути, которое сегодня составляет 48 дней, на 10 – 15 дней. Согласно докладу МГЭИК, интенсивность судоходства уже увеличилась за последние два десятилетия наряду с таянием льдов. С уменьшением толщины льда может стать более доступной и навигация в зимний период. По оценкам экспертов, по сравнению с 1979 г. исчезло около 90% льда, возраст которого составлял более 5 лет. Это свидетельствует о том, что лед становится более хрупким.

Увеличение интенсивности судоходства по Северному Ледовитому океану вызывает обеспокоенность в отношении воздействия нефтеразливов и загрязнения воздуха на ненарушенные арктические экосистемы. По мнению экспертов Арктического совета, межправительственного форума арктических стран, наибольшую угрозу представляют суда, использующие в качестве топлива мазут. При сжигании богатого серой мазута в атмосферу выбрасываются такие вредные вещества, как углекислый газ ― основной парниковый газ, оксид азота и черный углерод ― второй сильнейший удерживающий тепло газ. Высокая плотность и вязкость мазута затрудняет ликвидацию его разливов. В 2015 г. около 57% арктических судов использовали мазут в качестве топлива.

Судовые выбросы включают и черный углерод, образующийся в результате неполного сгорания топлива; он поглощает солнечное излучение, находясь в атмосфере и оседая на снег и лед. Исследование показало, что выбросы черного углерода в Арктике в пять раз быстрее нагревают окружающую среду, чем его выбросы в средних иротах. По оценкам экспертов, к 2025 г. выбросы черного углерода могут увеличиться на 6,5% по сравнению с 2015 г., но, даже если небольшое число крупнотоннажных судов вместо традиционного маршрута, проходящего через Панамский и Суэцкий каналы, станут следовать арктическим транспортным путем, эта цифра может возрасти до 46%. Некоторые судоходные компании, включая третью крупнейшую компанию в мире по контейнерным перевозкам, отказываются от использования Северного морского пути по экологическим соображениям.

Открытие новых судоходных маршрутов представляет угрозу и для среды обитания диких животных, хотя масштабы потенциального вреда остаются пока неясными. Исследование 2018 г. семи эндемичных видов морских млекопитающих Арктики показало, что более половины 80 популяций животных находится в зоне особого риска при условии активизации судоходства. Самыми уязвимыми оказались нарвалы, разновидность китов, которые не привыкли менять места обитания, а также белуги и моржи. В районах интенсивного судоходства, таких как Берингов пролив и восточная часть Канадского Арктического архипелага, их уязвимость в три раза выше, чем в более удаленных районах. По оценкам экспертов, в этих районах высок риск столкновения морских обитателей и проходящих судов, даже в условиях таяния льдов. «Согласно отчету МГЭИК, изменение сезонных циклов таяния и образования морского льда и снега, их толщины и протяженности приводит к изменениям особенностей территориального распределения и воспроизведения белых медведей, а также их возможностей добывать пропитание и перспектив выживания, ― говорит Мелани Ланкастер, старший специалист Арктической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF). ― Арктическое судоходство нуждается в более совершенном нормативном регулировании».

«Краткосрочные прогнозы погоды и состояния ледяного покрова в Арктике могут помочь сделать все более активную хозяйственную деятельность в этом регионе более безопасной и предотвратить возможные гуманитарные и экологические катастрофы, ― отметил д-р Хельге Гесслинг, руководитель подразделения прогнозирования состояния морского ледяного покрова Института им. Альфреда Вегенера. ― Центры оперативного прогнозирования, такие как Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), переходят от традиционных «атмосферных» моделей к комплексным системам, которые предоставляют еще и динамические прогнозы состояния ледяного покрова в пределах трех месяцев. Прогнозы на месяц вперед уже доказали свою пользу, но мы хотим расширить эти временные рамки».

Служба C3S приступила к разработке Глобальной системы прогнозирования судоходных условий с целью оценки влияния климатических факторов на международные морские пути, включая арктический. «Это первая в мире система, которая позволит представителям отрасли увидеть, как климат влияет на судоходные маршруты, ― объясняет Карло Буонтемпо, директор службы C3S. ― Несколько компаний уже проявили интерес к использованию системы после ее запуска в эксплуатацию». Они получат точную информацию о ключевых сезонных климатических и морских факторах в районе заданного транспортного пути, при этом кастомизированные модели будут рассчитывать и стоимость следования конкретному маршруту.

Глобальная система прогнозирования судоходных условий, создаваемая службой C3S, будет также оценивать стоимости и доступность судоходных путей в течение последующих 10 – 100 лет, однако «с открытием арктического маршрута возникает новая этическая дилемма, связанная с освоением Арктики, учитывая, что увеличение интенсивности судоходства может привести к возрастанию выбросов и рисков нанесения ущерба окружающей среде региона, которая все еще остается относительно нетронутой», ― добавил Карло Буонтемпо.

«Арктика нуждается в том, чтобы остальной мир приложил усилия и выполнил свои обязательства по снижению выбросов парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением, ― сказала Мелани Ланкастер. ― Нехватка финансовых и человеческих ресурсов, организационных возможностей и знаний затрудняет процесс адаптации народов Арктики к стремительным изменениям в окружающей среде. Арктические государства должны помогать населению адаптироваться, особенно той его части, которая проживает в прибрежных зонах и в районах вечной мерзлоты».

«Мы давно знали, что как только изменение климата станет глобальным, особенно серьезные изменения будут происходить в Арктике, ― сказал Марк Серрезе. ― Не хочется говорить, что мы предупреждали, но мы предупреждали».