На передовой "битвы за Арктику"

Кевин Тибблс, NBC News: "Они летают там, куда американским истребителям путь заказан. Норвежские F-16 с солидным сроком службы, находящиеся в 15-минутной готовности, несут круглосуточное дежурство за полярным кругом. Для США и НАТО здесь проходит передовая.

Норвежские пилоты поднимают истребители-перехватчики в воздух по тревоге каждый раз, когда

радары обнаруживают в небе российские военные самолеты. NBC News представилась редкая возможность посмотреть видео перехватов в международном пространстве российского воздушного судна, способного нести ядерное оружие.

Протяженность норвежско-российской границы составляет без малого 200 километров. Но здесь, в командном пункте в Бодо, утверждают, что замечают российские военные самолеты вдоль всей береговой линии. В разгар "холодной войны" Североатлантический альянс фиксировал более

540 таких вторжений в год. После распада Советского Союза, в 1998 году, их было всего три. Сегодня, как утверждают в Норвегии, их число снова не перестает расти.

Кевин Тибблс: - Каково это, зайти в хвост одному из российских самолетов?

Ларс Аамодт: - Захватывающе, особенно ночью!

Генерал-майор норвежских ВС Ларс Аамодт следит "за русскими самолетами-разведчиками из глубины своего подземного командного центра.

Ларс Аамодт: - Я думаю, что Россия таким образом сигнализирует нам о своем постоянном присутствии. О том, что этот регион - сфера ее стратегических интересов.

По мере таяния арктических льдов, Россия концентрирует в этом регионе военные и экономические ресурсы, давая понять тем самым, что Северный полюс может стать следующим полем битвы за мировое господство между ней и Западом.

Поэтому норвежские пилоты называют себя "хранителями Севера": "Бывают дни, когда мы многократно поднимемся в воздух по тревоге", - рассказывает один из них.

По мнению Ине Эриксен Сёрейде, министра иностранных дел Норвегии, Россия вернулась к темпам "холодной войны": "Они проводят все более масштабные маневры и в некотором роде отрабатывают схемы перехвата. Такого мы не видели с середины 80-х".

Кевин Тибблс, NBC News : "В этом контексте Норвегия становится ключевым членом НАТО, который находится на передовом рубеже противостояния за Арктику и которому в ближайшем будущем предстоит все чаще сталкиваться с российским присутствием".