Съезд АдГ в Брауншвейге: новые лидеры и протесты

Несмотря на многотысячные акции протеста съезд АдГ ("Альтернативы для Германии") продолжил свою работу, оставив сопредседателем партии Йорга Мойтена и избрав его напарником Тино Крупаллу. "Фольксваген-центр" в северном Брауншвейге, где 550 депутатов ультра-правой партии собрались, чтобы избрать своего лидера, был окружён полицией, преградившей путь рвущимся в здание демонстрантам во главе с левыми активистами, приехавшими со всей Германии.

"Фольксваген" дистанцировался от партии, проводящей, по словам руководства автогиганта недопустимую для него ксенофобскую, националистическую политику. Все логотипы концерна в центре были закрыты щитами.

"Как один из сопредседателей партии, я сегодня по-дружески освобождаю место для молодёжи. И пусть никто не беспокоится о том, если завтра вдруг окажется, что это больше не моя партия, что она стала слишком правой", - сказал, открывая съезд, Александр Гауланд, один из основателей ныне самой крупной оппозиционной партии партии бундестага. Целью AдГ на этом этапе он назвал переход от оппозиции к власти, по крайней мере на региональном уровне.

78-летний политик считался объединяющей фигурой правых популистов. Свою кандидатуру он на избрание не представил, но заявил, что может решить побороться за лидерство, если его не устроят другие претенденты.