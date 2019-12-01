Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Румыния

День национального единения Румынии

 Комментарии
  Ирина Шелудкова 
День национального единения Румынии
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

День национального единения отметили в Румынии. По этому случаю в Бухаресте на площади Триумфальной арки состоялся военный парад. Помимо вооруженных сил страны, в нем также приняли участие около 500 военных из 21 государства-союзников и партнеров Румынии.

На официальной трибуне присутствовали президент Румынии Клаус Йоханнис и заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Военная церемония прошла так же в городе Алба-Юлия, куда приехал премьер-министр Людовик Орбан. Именно в этом городе на съезде этнических румын было провозглашено объединение Бессарабии, Баната, Буковины и Трансильвании с румынским королевством.

Всего в Румынии по случаю Национального дня прошло более 600 торжественных мероприятий.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.