На службе ЕС: новый состав Еврокомиссии присупил к работе

Первого декабря приступило к работе новое руководство институтов Евросоюза. Экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен официально вступила в должность главы Еврокомиссии. Бывший бельгийский премьер Шарль Мишель начал работу в качестве председателя Европейского совета. В Брюсселе политики приняли участие в торжественной церемонии по случаю 10-летия Лиссабонского договора.

Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии: "Европеский континент - часть мира, где есть права и свободы, единый рынок с беспрецедентными экономическими возможностями. Наш долг - сохранить эти ценности. Но Европа - это не просто ценности, которые мы наследуем. Европа - это обещание будущего".

Первоочередная задача Еврокомиссии - разработка так называемой "Новой зелёной сделки", под которой должны подписаться лидеры всех стран ЕС. Она предполагает выделение больших денег на борьбу с климатическими изменениями.

Шарль Мишель, председатель Европейского совета: "В настоящее время особенно актуальна наша общая борьба с изменением климата. Лиссабонский договор сделал ЕС субъектом права, позволив нам подписать жизненно важные международные договоры, такие, как Парижское соглашение по климату. Лиссабонский договор также дал демократии новое лицо, усилил прозрачность и дал возможность Брюсселю для законотворческой деятельности".

В раках программы президента Еврокомиссии - обеспечение гуманной и эффективной миграционной политики и продвижение европейского образа жизни. С занятием Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем своих постов официально завершен процесс передачи власти в ЕС, запущенный во время выборов в Европейский парламент.