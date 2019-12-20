Берлин: три года трагедии

Вечером в четверг на рождественском базаре на берлинской площади Брайтшайд прекратила играть музыка — в память о жертвах теракта, совершённого там ровно три года назад. Колокол Мемориальной церкви кайзера Вильгельма прозвонил 12 раз — по числу погибших. К мемориалу, установленному на площади, люди приносят цветы и свечи.

После этого нападения все рождественские базары в Германии окружают бетонными блоками и дорожными заграждениями, ярмарки проходят под усиленной охраной полиции.

Мартин Гермер, священник:

"В то же время мы, берлинцы, показали, что такие нападения не смогут изменить наш образ жизни — мы этого не допустим".

Жертвы теракта 2016 года

19 декабря 2016 года выходец из Туниса Анис Амри на угнанном грузовике врезался в посетителей рождественской ярмарки, убив 12 человек и ранив более 50. Он сумел скрыться с места преступления и бежать за границу. Террорист был убит четыре дня спустя в Милане, в ходе перестрелки с полицейскими.