Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Германия

Берлин: три года трагедии

 Комментарии
  Павел Барсуков 
Берлин: три года трагедии
Авторское право
AFP
Размер текста Aa Aa

Вечером в четверг на рождественском базаре на берлинской площади Брайтшайд прекратила играть музыка — в память о жертвах теракта, совершённого там ровно три года назад. Колокол Мемориальной церкви кайзера Вильгельма прозвонил 12 раз — по числу погибших. К мемориалу, установленному на площади, люди приносят цветы и свечи.

После этого нападения все рождественские базары в Германии окружают бетонными блоками и дорожными заграждениями, ярмарки проходят под усиленной охраной полиции.

Мартин Гермер, священник:

"В то же время мы, берлинцы, показали, что такие нападения не смогут изменить наш образ жизни — мы этого не допустим".

Жертвы теракта 2016 года

19 декабря 2016 года выходец из Туниса Анис Амри на угнанном грузовике врезался в посетителей рождественской ярмарки, убив 12 человек и ранив более 50. Он сумел скрыться с места преступления и бежать за границу. Террорист был убит четыре дня спустя в Милане, в ходе перестрелки с полицейскими.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.