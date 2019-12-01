Гонконг: акции протеста и благодарности

Очередной протестный марш прошёл в воскресенье в Гонконге. Сотни демонстрантов, среди которых было много молодёжи в чёрной одежде и масках собрались на набережной в районе Чим Ша Цуй в материковой части города и направились к спортивно-концертному комплексу "Колизей" в районе Хун Хом. Маршрут был согласован с властями.

Полиция применила слезоточивый газ против групп манифестантов, которые, по словам правоохранителей, "сошли с согласованного маршрута и отказывались вернуться, пытаясь спровоцировать беспорядки". Несколько человек были арестованы.

В тот же день в других районах Гонконга прошли два других митинга. В деловом центре собрались несколько сотен человек, которые пытались привлечь внимание к проблеме применения слезоточивого газа при разгоне манифестаций и требовали расследования случаев применения силы полицией.

Другая группа протестующих с транспарантами и американскими флагами направилась к зданию генконсульства США, чтобы выразить благодарность за подписанный президентом Дональдом Трампом законопроект, вводящий санкции против гонконгских и китайских чиновников зв случае нарушения ими прав человека в городе. Имело ли место такое нарушение, будет определять Вашингтон.

Китай назвал это вмешательством во внутренние дела страны и её специального административного района.