Законы США о Гонконге: вмешательство или поддержка демократии?

Протестное движение в Гонконге перерастает в дипломатическое противостояние между США и Китаем. Президент Дональд Трамп подписал два законопроекта, направленных на поддержку протестующих: один запрещает экспорт в Гонконг средств для разгона манифестантов, а другой названный "О защите прав человека и демократии в Гонконге", предусматривает введение санкций против властей Пекина и гонконгских должностных лиц в случае нарушения ими особых прав специального административного района или гражданских прав его жителей. Имело ли место такое нарушение, будет решать Вашингтон.

В Министерстве иностранных дел Китая эти законы назвали "серьёзным вмешательством во внутренние дела" Поднебесной и "поддержкой зачинщиков погромов и беспорядков".

"Мы советуем США не стоять на своём, иначе придётся предпринять серьёзные контрмеры, всю ответственность за последствия от которых должны будут понести США. (...) Китайское правительство и китайский народ всецело осуждают такое откровенно наглое поведение",— говорится в заявлении ведомства.

Протестующие Гонконга отметили принятие новых американских законов праздничным маршем. Джошуа Вонг, один из активистов движения говорит:

"Можно ли назвать это зарубежным вмешательством? Мой ответ - нет. Признание и сохранение уникального статуса Гонконга как глобального города, мирового финансового центра - наша цель, и нам необходимо стремиться к тому, чтобы международное сообщество это признавало, нам нужна в этом вопросе международная поддержка".

В Вашингтоне же заявили, что отношение США к Гонконгу - вопрос американской политики, а не китайской. Новые законы были приняты через несколько дней после победы прозападного лагеря на выборах в местные органы власти Гонконга, прошедших 24 октября.