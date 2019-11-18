"Операция по разгону и задержанию" в Политехе Гонконга

В понедельник полиция Гонконга заявила, что "продолжает операцию по разгону и задержанию" в Политехническом университете тех, кого власти называют радикалами.

В свою очередь, "Рейтер" передает, что сотни протестующих по-прежнему остаются на территории кампуса, ожидая, что правоохранители начнут рейд в том числе и во внутренних помещениях учебного заведения.

На манифестантах надеты противогазы, точное количество студентов неизвестно. Есть информация, что они в течение ночи использовали против стражей порядка бутылки с зажигательной смесью. В ответ те пригрозили, что применят боевые патроны, если погромы продолжатся. На территории кампуса возникли очаги возгорания, и пожарным пришлось тушить огонь.

Фото Рейтер

Ситуация обострилась, когда правоохранители перекрыли прилегающие к кампусу улицы и блокировали все входы и выходы из университетского городка. Это вызвало опасения, что может начаться штурм.

Фото Рейтер

ТАСС передает, что ректор вуза в понедельник утром заявил, что полиция готова приостановить использование силы, если студенты сами не будут устраивать новые, как он выразился, провокации.

Фото Рейтер

Известно также о арестах протестующих, называется цифра в десятки человек.