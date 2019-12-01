Рекорд в беге по шоссе на 10 км побит!

Джошуа Чептегеи из Уганды побил мировой рекорд в шоссейном беге на 10 километров. На соревнованиях World Athletics Silver Label в испанской Валенсии в воскресенье он преодолел эту дистанцию за 26 минут и 38 секунд - на 6 секунд быстрее прежнего рекорда, который с 2010 года удерживал кенийский легкоатлет Леонард Комон. Последний километр угандиец пробежал менее чем за 2 минуты и 45 секунд.

"Потрясающий год! Победа в чемпионате мира и этот рекорд. Не могу поверить, хотя я знал, что трасса в Валенсии быстрая и позволяет показать хорошее время. Рад, что добился того, из-за чего приехал на эти соревнования", приводит слова Чептегеи официальный сайт World Athletics - Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

23-летний Чептегеи – чемпион мира нынешнего года в беге на 10 километров и серебряный призёр чемпионата мира 2017-г.