МИД России считает политическими новые обвинения в сокрытии допинга

Москва рассматривает новые обвинения в сокрытии допинга как попытки выдавить Россию из мирового спорта высшего уровня. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она призвала прекратить политизацию допинговых вопросов.
В руководстве Олимпийского комитета России, в свою очередь, говорят, что независимо от предупреждений о возможной дисквалификации готовят национальную сборную для участия в летней Олимпиаде следующего года в Токио.
В понедельник комитет WADA рекомендовал признать российское антидопинговое агентство несоответствующим международным стандартам, а также ввести санкции против России. Речь идёт, в частности, об ограничении участия спортсменов в соревнованиях и о запрете выступать под национальным флагом.