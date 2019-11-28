МИД России считает политическими новые обвинения в сокрытии допинга

Москва рассматривает новые обвинения в сокрытии допинга как попытки выдавить Россию из мирового спорта высшего уровня. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она призвала прекратить политизацию допинговых вопросов.

Невозможно не замечать, как тема допинга, которая присутствует, увы, во всех странах и с которой все страны пытаются бороться, сфокусирована исключительно на России. При этом проблемы других стран вообще в принципе не обсуждаются. Мария Захарова официальный представитель МИД РФ

В руководстве Олимпийского комитета России, в свою очередь, говорят, что независимо от предупреждений о возможной дисквалификации готовят национальную сборную для участия в летней Олимпиаде следующего года в Токио.

Никакой речи о нейтральном флаге быть не может. Если внимательно изучить Олимпийскую хартию, то можно найти раздел, который чётко регламентирует вещи, связанные с флагом, гимном национальных олимпийских комитетов. Станислав Поздняков президент Олимпийского комитета России

В понедельник комитет WADA рекомендовал признать российское антидопинговое агентство несоответствующим международным стандартам, а также ввести санкции против России. Речь идёт, в частности, об ограничении участия спортсменов в соревнованиях и о запрете выступать под национальным флагом.