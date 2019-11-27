Спорт под вопросом

Неоднозначную реакцию вызвали в среде российской спортивной общественности рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства ввести новые санкции против России, отстранив ее на 4 года от участия во всех соревнованиях и лишив ее права на проведение международных турниров. Одни называют это очередным этапом западного давления на Москву, другие считают, что это решение справедливо, так как нарушения установленных правил очевидны.

Алексей Мишин, тренер по фигурному катанию: "Спортсмен работает всю свою жизнь, может быть, сознательную, юную, может быть, самые лучшие годы, молодые, тратит на то, чтобы стать олимпийским чемпионом или выступить на Олимпиаде, и когда его этого лишают, это ужасно".

Ильгар Мамедов, главный тренер сборной России по фехтованию: "Эта несправедливость, конечно, гложет. Мы готовы, мы сдаем тесты, у нас есть определенное количество тестов, которые спортсмены должны сдать на протяжении сезона, ко всему этому готовы".

Владимир Осипов, спортивный обозреватель "Коммерсантъ FM": "Скорее всего, никаких турниров в России не будет с вероятностью 95 процентов, а дальше, опять же, все будет зависеть от того, как поведет себя российская сторона. Нас же просили наказать виновных в определенный момент времени и сделать определенные вещи. Что нам говорили по ТВ? - Мы все сделали, виновные наказаны... Но хочется смеяться после этого! Ничего не было сделано и виновные - никто не был наказан!"

Накануне действия спортивного руководства страны резкой критике подверг глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, отметив, что больше всех от санкций пострадают спортсмены.

Причиной столь жестких рекомендаций в отношении российского спорта послужили преднамеренные изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории перед их передачей экспертам WADA. Вопрос о возможных санкциях будет рассмотрен на заседании исполкома 9 декабря.