"Дизельный скандал": грядут компенсации в ЕС?

Прошло четыре года после скандала «Dieselgate», когда обнаружилось, что автопроизводитель "Фольксваген" давал покупателям своих машин неверную информацию о содержании выхлопов.

До сих пор не получили компенсации за этот обман граждане Евросоюза. Добиться справедливости взялся голландский фонд, в названии которого отражена эта цель. Он собрал в Брюсселе международных экспертов и юристов по всей Европе для возбуждения коллективного иска против немецкого концерна.

Адвокат Геерт Ленссенс объявил о начале общеевропейской юридической акции, в каждой стране, против VW с целью покрытия потерь 8,5 миллионов автовладельцев:

"Эти люди не знали, сколько именно вредных и токсичных веществ выбрасывают их дизельные двигатели. Но у стран ЕС нет единой платформы для судебного решения таких споров. Зато каждый автомобиль имеет сертификат соответствия» - в этом документе есть информация о выхлопе автомобиля.

"Поскольку этот сертификат не отражает реальные выбросы, он недействителен — сказал другой юрист Лоран Арно. - А раз сертификат недействителен, транспортные средства не могут быть проданы, застрахованы или даже находиться на дороге. С заявлением об этом мы пришли к бельгийскому судье, и он аннулировал продажу автомобиля, который теперь должен быть взят обратно продавцом с возвратом покупателю стоимости".

«Фонд справедливости для дизельных выбросов» нашел средства для оформления огромного количества исков. При этом с пострадавших автовладельцев он денег не берёт.

"Мы начали в Нидерландах в сентябре 2019 года, а теперь продолжили в Бельгии. На очереди многие другие страны-члены Евросоюза, - сказала преподаватель права в университете в Париже Мария Азар-Бо. - Я настроена очень оптимистично поводу этого процесса. Он поможет не только потребителям получить компенсацию, но и самому автопроизводителю разобраться со своим прошлым, чтобы этот скандал оказался в зеркале заднего вида "Фольксваген", и он мог ехать бы дальше.

За такой моральный ущерб жители Соединённых Штатов и Австралии получили от "Фольксваген" в общей сложности миллиарды долларов.