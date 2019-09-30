«Дизельгейт»: 470 000 истцов

Крупнейший иск в истории современной Германии: суд в Брауншвейге начал рассматривать обращение 470 тысяч немецких автовладельцев. В связи с «дизельным скандалом» они заявляют, что концерн «Фольксваген» намерено обманывал клиентов, продавая машины с мошенническим программным обеспечением. По словам юристов, рассмотрение столь масштабного дела может занять годы.

Оливер Штайб, истец:

«Очень хорошо, что этому делу дали ход, и я принимаю в нём участие. Я уверен, что общество не должно оставлять такие вещи безнаказанными».

Представители автоконцерна заявляют, что программа никак не влияла на безопасность и эксплуатационные качества машин, поэтому со стороны покупателей иск попросту лишён оснований.

Мартина да Линд ван Вейнгарден, адвокат «Фольксвагена»:

«По сей день эти автомобили совершают сотни тысяч поездок. Мы считаем, что нет никакого ущерба для водителей и, следовательно, никаких причин для иска».

«Фольксваген» в 2015 году признал, что программное обеспечение его дизельных машин в десятки раз занижало содержание вредных веществ в выхлопе, чтобы представить дело так, будто они соответствуют жёстким экологическим нормам. Сперва это касалось автомобилей для североамериканского рынка, но позже выяснилось, что и ряд «европейских» марок имеет такие же проблемы.

Концерн с тех пор потратил почти 30 миллиардов евро на штрафы, компенсации и переоснащение автомобилей.