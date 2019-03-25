В Брауншвейге возобновляется процесс по делу "дизельгейта"

После четырёхмесячной паузы в Германии возобновляется процесс по делу о "дизельгейте". Высшему суду Брауншвейга предстоит рассмотреть вопрос, нарушил ли концерн "Фольксваген" права инвесторов, не проинформировав их своевременно о рисках, связанных с занижением компанией показателей выбросов дизельных двигателей. Высшее руководство компании утверждает, что не было в курсе манипуляций, ответственность за которые несут менеджеры среднего звена.

Вскрытие этого факта осенью 2015 г. в два раза обесценило стоимость акций компании, что нанесло убытки акционерам, которые оцениваются в 9 миллиардов евро. Иск подала инвестиционная компания Deka Investment. В качестве ответчиков выступают концерны "Фольксваген" и "Порше".

Скандал, получивший название "дизельгейт", разгорелся в сентябре 2015 г., когда Агентство по охране окружающей среды США обвинило концерн "Фольксваген" в занижении показателе выбросов своих дизельных автомобилей в ходе тестовых испытаний. Обман был вскрыт исследователями университета Западной Виргинии, обнаружившими, что при обычной эксплуатации дизельные автомобили "Фольксваген" выбрасывают почти в 40 раз больше вредных газов, чем во время тестов. Концерн был вынужден признать, что оснащал свои автомобили специальным программным обеспечением, которое в тестовом режиме переводило автомобиль на максимально экологичные параметры работы.

Скандал обрушил стоимость акций "Фольксвагена" и спровоцировал иски инвесторов, которые обвиняли руководство концерна в сокрытии истинного положения дел в компании. Скандал разросся до глобальных размеров и принёс концерну многомиллиардные убытки.

Руководителям компании были предъявлены обвинения в мошенничестве. В том числе бывшему главе "Фольксвагена" Мартину Винтеркорну, который, по мнению американского следствия, был в курсе мошеннической схемы. Но германские законы запрещают экстрадицию граждан Германии, поэтому вряд ли он предстанет перед судом по этим обвинениям.

Свои иски к концерну предъявляют и простые потребители, главным образом за отказ платить компенсации.