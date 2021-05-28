В США расследуют возможное вмешательство Украины в президентские выборы

Федеральная прокуратура в штате Нью-Йорк совместно с ФБР ведут расследование о возможном вмешательстве бывших и нынешних украинских чиновников в выборы в США в 2020 году. Об этом сообщает газета The New York Times.

По словам источников издания, федеральные прокуроры Бруклина пытаются установить, "помогали ли несколько украинских официальных лиц разработать масштабный план по вмешательству в президентскую кампанию 2020 года, в том числе путем использования Рудольфа Джулиани для распространения заведомо ложных утверждений о президенте Байдене, и дать преимущество на выборах Дональду Трампу".

Джулиани в течение нескольких лет был личным адвокатом Трампа и сыграл ключевую роль в попытках оспорить итоги прошлогодних выборов главы государства, на которых победил Джо Байден.

По данным издания, прокуроры рассматривали поездку господина Джулиани в Европу в декабре 2019 года, когда он встречался с несколькими украинцами, в том числе с депутатом Верховной рады Украины Андреем Деркачом. Как отмечает издание, Джулиани во время поездки пытался собрать компрометирующие материалы, касающиеся Байдена.

Сообщается, что рассмотрение дела началось в последние месяцы администрации Дональда Трампа. Сотрудники прокуратуры допускают, что по итогам разбирательства могут быть предъявлены обвинения в уголовных преступлениях.

В апреле 2021 года стало известно о создании национальной разведкой США Центра для борьбы со злонамеренным зарубежным влиянием. В его полномочия входит сбор данных разведки о "злонамеренном влиянии" со стороны различных правительственных учреждений и оценкой такой деятельности.