Гребешки с сырным суфле стали доказательством и предметом рассмотрения во французском суде. Разбирательство инициировал известный шеф-повар Марк Вейра. Он подал иск к составителям гида «Мишлен» после того, как они лишили его ресторан одной из трёх звёзд. Основанием стали претензии инспектора «Мишлен» к сырному суфле. Эксперт уверен, что повар заменил французский сыр, положенный по рецепту, на английский чеддер.

Вейра назвал эти выводы «порочащими» его репутацию. Он требует раскрыть имя инспектора и предоставить подтверждение его квалификации, а кроме того — исключить ресторан из будущих изданий гида. Представитель истца в суде предположил, что критик не смог различить сыры из-за шафрана, который был использован в качестве приправы.

Адвокат гида «Мишлен» Ришар Малка заявил, что шеф-повар своим иском посягнул на право ресторанных критиков свободно оценивать блюда, и назвал его претензии проявлением чрезмерной самовлюблённости. Мишлен требует от Вейра 30 тысяч евро в качестве компенсации ущерба от этого разбирательства.