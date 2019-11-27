Лига чемпионов: жажда реванша

В одном из центральных матчей 5 тура группового этапа Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" сегодня дома сыграет с итальянским "Наполи". "Красные", которые лидируют в группе Е, опережая неаполитанцев на одно очко, подошли к этой встрече без особых кадровых проблем. Победа обеспечит подопечным Юргена Клоппа выход в плей-офф. Впрочем, в Неаполе сильнее были "адзурри", и это пока единственное поражение "Ливерпуля" в турнире.

Юрген Клопп, тренер "Ливерпуля": "Наполи" очень опасный соперник. Они обыграли нас в прошлом году в Неаполе, когда мы были в очень плохой форме, в этом году - когда мы выглядели неплохо, но недостаточно хорошо, чтобы победить. И они дали нам настоящий бой, когда мы играли с ними здесь, на "Энфилде".

В другом матче австрийский "Зальцбург", сохраняющий теоретические шансы на выход в следующий круг, сыграет в гостях с бельгийским "Генком".

Похожая ситуация сложилась и в группе F, где сегодня в очной встрече на "Камп Ноу" сойдутся лидеры - "Барселона" и дортмундская "Боруссия". Подопечные Люсьена Фавра не очень удачно выступают в Бундеслиге, из-за чего над тренером сгустились тучи, но успех на евроарене может его реабилитировать.

На осечку "Боруссии" рассчитывает итальянский "Интер", который в Праге сыграет с чешской "Славией".В группе G российский "Зенит" принимает французский "Лион" и имеет шанс догнать его в турнирной таблице, а "Лейпциг" - "Бенфику". И в группе H "Валенсия" сразится с "Челси", а "Лилль" померяется силами с "Аяксом".