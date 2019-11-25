Новый раунд работы Конституционного комитета Сирии

В женевском Дворце наций после двухнедельного перерыва возобновляет работу малая группа Конституционного комитета Сирии. В эту группу входят по 15 представителей от правительства, оппозиции и гражданского общества. В течение недели они будут обсуждать предложения по новому основному закону страны, которые затем будут вынесены на пленарное заседание комитета.
Комитет работает под председательством спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена. Москва, инициировавшая создание Конституционного комитета, призвала спецпосланника пресекать попытки вмешательства в его работу.
К самым сложным вопросам политического урегулирования относятся отношения Дамаска с сирийскими курдами и ситуация в провинции Идлиб, которая контролируется боевиками исламистской коалиции «Хайат Тахрир аш-Шам» и протурецкими вооруженными формированиями.