Первая встреча правительства и оппозиции Сирии

В Женеве начинает работу Конституционный комитет Сирии, создание которого было согласовано на Сирийской конференции в Сочи в январе 2018 года. Основная задача комитета — подготовка конституционной реформы и последующее проведение выборов в Сирии на ее основе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в распространенном во вторник заявлении отметил, что сирийское правительство впервые встречается с представителями оппозиции и гражданского сообщества для поиска политического решения конфликта. Интересы сторон представляют 150 делегатов. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен сообщил, что в комитет входят представители всех сообществ Сирии, включая курдов, но курдско-арабская коалиция Сирийские демократические силы (СДС) в комитете не представлена.

Первое заседание комитета проходит на фоне витка напряженности на северо-востоке Сирии и на этом фоне накануне в Женеве провели переговоры министры "астанинской тройки" — главы МИД России, Ирана и Турции.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил: "Если на северо-востоке Сирии мы заметим курдских террористов, то мы не задумываясь примем меры по их уничтожению".

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул необходимость сохранения территориальной целостности Сирии: "Мы считаем, что территория Сирии должна быть под контролем правительства и военных сил Сирии, именно они должны быть ответственны за безопасность Сирии и приграничных государств Сирии".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: "Подтверждается наша линия на выкорчевывание терроризма во всех его проявлениях в этой стране, подтверждается наше неприятие любых сепаратистских устремлений на сирийской территории".

США спецпосланник по Сирии Джоэл Рейберн призвал к деэскалации на северо-востоке Сирии:

"И поэтому мы призываем сирийский режим, а также россиян оказать влияние на силы режима, не позволить ситуации на северо-востоке перерасти в новый конфликт".

На первом заседании комитета выступят спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен и два сопредседателя — Ахмед Кузбари от правительства и Хади аль-Бахра от оппозиции.

Предполагается, что 1 ноября в Женеве приступит к работе "редакционная комиссия" из 45 человек, в которую каждая из трех групп (от правительства, оппозиции и гражданского общества) назначит по 15 экспертов. Члены комиссии будут проводить заседания за закрытыми дверями. Комитет и комиссия должны принимать решения консенсусом. Если достичь его не удастся, для принятия решения потребуется поддержка не менее 75% участников. Когда новый — или обновленный —основной закон будет готов, должны последовать выборы, которые пройдут уже в соответствии с ним.