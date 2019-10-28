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Сирия

Турция вновь грозит курдам в Сирии

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 Андрей Позняков 
Турция вновь грозит курдам в Сирии
Авторское право
REUTERS/Huseyin Aldemir
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Турция грозится возобновить активную военную операцию на севере Сирии, если все курдские формирования не покинут районы у границы. Анкара называет эти вооружённые группы террористическими.

Накануне в курдском командовании «Демократических сил Сирии» объявили об отступлении и передаче позиций близ границы под контроль сирийской правительственной армии. В турецком МИДе настаивают, что ещё не все курды покинули территории, которые Анкара объявила зоной безопасности.

Если они не уйдут из 30-километровой зоны, Турция зачистит эти территории от террористов в соответствии с уведомлением, переданным через представителей России, и в соответствии с публичными заявлениями. Если там остаются боевики, не желающие отступать, мы их зачистим.
То, что мы приостановили операцию в соответствии с соглашением, ещё не означает, что мы ничего не сделаем с террористами, которые останутся там.
Мевлют Чавушоглу
министр иностранных дел Турции

Ранее Россия и Турция договорились о совместном патрулировании приграничных районов на севере Сирии — оно должно начаться после завершения вывода курдских формирований. «Демократическим силам Сирии» дали на отступление 150 часов, — в соответствии с российско-турецким меморандумом, они истекают во вторник вечером.

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Видеомонтаж • Андрей Позняков