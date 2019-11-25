Лондон без Uber: власти не продлили лицензию онлайн-сервиса

Лондонские власти во второй раз за два года отказались продлевать лицензию для работы сервису онлайн-заказа такси Uber.

Причиной принятого решения назван ряд допущенных Uber "нарушений, которые поставили под угрозу безопасность и жизни пассажиров", а также неустранение всех недочетов, на которые ей было указано ранее.

Мэр столицы поддержал решение Транспортного управления Лондона, которое он же и возглавляет. В своем Twitter Садик Хан подчеркнул, что "безопасность лондонцев для него первоочередной приоритет".

При этом мэр признал, что "принятые меры могут разочаровать клиентов компании, однако для того, чтобы она могла возобновить работу в британской столице, ей придется устранить проблемы с безопасностью, на которые ей указали".

Исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи назвал отказ в продлении лицензии неправильным. Он отметил, что за последние два года компания коренным образом поменяла принцип работы в британской столице и будет продолжать развиваться ради миллионов водителей и пассажиров, которые полагаются на нее.

Одной из главных претензий к компании было то, что компьютерная система Uber позволяла менять личные данные зарегистрированных водителей, из-за чего вместо некоторых из них на работу выходили люди, не имеющие страховки и не проходившие проверок со стороны компании. Лондонские власти насчитали не менее 14 тыс. подобных случаев, однако в Uber утверждают, что данная проблема давно исправлена.

У компании есть 21 день на подачу апелляции.

Британская столица — крупнейший в Европе рынок для Uber. Больше 3,5 млн лондонцев пользуются услугами американской компании, на которую в городе работают 45 тыс. человек.