Водителей Uber уравняют в правах с таксистами

Многие водители электронного сервиса Uber работают в Евросоюзе больше обычных таксистов, получают меньше денег, слабее защищены юридически. Но забот у этих извозчиков меньше: заказ производится по смартфону, стоимость проезда подсчитывается автоматически. Им не оплачивают отпусков и больничных, но они отдыхают, когда хотят.

Эти обстоятельства привлекли внимание Европарламента. Депутаты одобрили в Страсбурге новые правила, обязывающие Uber и компании доставки соблюдать минимальные права таких трудящихся.

Эту новость приветствовала в своем брюссельском кабинете секретарь Европейской конферерации профсоюзов:

"Многие люди, которых нанимают посредством онлайн-платформ, подвергаются жёсткой эксплуатации и плохому обращению, - констатирует Эстер Линч. - Онлайн-платформа говорит: "это не имеет ко мне никакого отношения". Она говорит таким людям: "вы сами ответственны за свое здоровье и безопасность, вы используете собственный велосипед или автомобиль. А если что-то случится — что-ж, вам не повезло". Но теперь онлайн-платформа не сможет такое утверждать. Её работник будет предполагать, закон будет предполагать и государство, где это происходит, будет предполагать, что онлайн-платформа является работодателем".

Uber и компании доставки еды вряд ли захотят устанавливать такие серьезные отношения с мальчишками, которые довольны тем, что без особых формальностей зарабатывают на карманные расходы.

"Ездить под дождём трудно, но за это мы получаем премиальные", - говорит один.

Другой добавляет: "Мы делаем деньги и при этом занимаемся велоспортом, узнаем людей. Круто".

На выполнение одобренной законодателями директивы странам-членам ЕС дано три года.