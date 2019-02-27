Uber останется на улицах Лондона

Uber останется на улицах британской столицы: Высокий суд Лондона не удовлетворил иск водителей такси-кэбов города. Они считали предвзятым решение о продлении лицензии сервиса такси UBER, вынесеннное в июне прошлого года по апелляции судом Вестминстера. Высокий суд предвзятости в этом не нашёл.

Первоначально продление лицензии Uber было отклонено, а юридическая борьба между стартапом Кремниевой долины и европейскими странами продолжается уже более двух лет. В прошлом году Европейский суд постановил, что Uber - это транспортная компания и должна придерживаться общих правил для таких фирм. Перевозчик настаивал на том, что компьютерный сервис регулироваться по общим правилам не может.

Поводом для судебного рзабирательства стали протесты европейских таксистов, которые жаловались на то, что Uber занижает цены и становится монополистом на рынке, позволяя любым водителям без лицензии находит пассажиров через приложение и зарабатывать на этом деньги.