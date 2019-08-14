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Швеция

Шведский суд оштрафовал рэпера A$AP Rocky

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 Юрий Смирнов 
Шведский суд оштрафовал рэпера A$AP Rocky
Авторское право
REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo
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Американский рэпер A$AP Rocky признан виновным в нападении на 19-летнего выходца из Афганстана 30 июня этого года в Стокгольме. 30-летний нью-йорксий рэппер, чье настоящее имя Раким Мэйрс, приговорён к штрафу в размере 12 500 шведских крон.

Музыкант был задержан полицией 3 июля, но выпущен из-под стражи 3 августа. В момент оглашения приговора он уже находился у себя на родине в США.

Суд над рэппером сопровождался кампанией в его поддержку, в которой участвовали многие представители американского шоу-бизнеса, а также президент США Дональд Трамп. По мнению защитников Эйсап Рокки был спровоцирован пострадавшим. Трамп даже обсуждал дело рэпера с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, но последний отказался вмешиваться в деятельность органов юстиции.

Видеомонтаж • Moritz Korff