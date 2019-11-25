Сколько золота можно найти в канализации?

Не каждый разглядит золотую жилу в сточных водах, но ученые из Свободного университета Брюсселя (Vrij Universiteit Brussel) ищут в канализации золото и серебро.

Наташа Брион, ученый

"Все сточные воды города поступают сюда, и, после очистки, вода уходит обратно в реку, а весь твердый материал, содержащий и металлы тоже, остается в осадке"

Уже полгода ученые собирают пробы на разных участках канализации в Брюсселе. Они охотятся на мельчайшие частицы золота и серебра на каждом этапе обработки сточных вод. Высохшая темно-коричневая пыль содержит больше всего драгоценных металлов.

Джек Пэррок, Euronews

"Материал позади меня, который падает в контейнер – это осадок, заинтересовавший команду брюссельских ученых. Пахнет он отвратительно"

3 бельгийских университета сотрудничают в исследованиях по этому проекту. Добыть драгоценные металлы – не так просто.

Жиль Бруйланц, профессор

"Мы хотели бы использовать наноматериалы и наночастицы оксида железа, которые являются магнитными, чтобы иметь возможность раздельно собирать разные ионы в растворах"

Предварительные исследования показывают, что на тонну отходов приходится около 1 грамма золота и 5 граммов серебра.

Ученые предполагают, что наночастицы драгоценных металлов появляются в канализации после стирки спортивной одежды и случайно попавших украшений, а так же после смыва в сточные воды некоторых видов лекарств.

Наташа Брион, ученый

"Ресурс этих металлов почти исчерпан, их уже не так легко найти в природе. Сейчас многие пытаются придумать способы переработки"

Ученые так же отмечают, что вода, поступающая назад в реки после такой дополнительной очистки, лучше для экологии, потому что содержит еще меньше примесей.